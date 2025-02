’Fuori Misura’ e ’Piada 52’: gusto e inclusione

Ci sono anche ’Fuori Misura social food’ di via Goffredo Mameli e ’Piada 52’ di via Andrea Dragoni a Forlì tra i 31 locali dell’Emilia-Romagna della guida ai ristoranti cooperativi. La pubblicazione ’Il gusto della cooperazione’ è uscita di recente, edita da Pecora Nera e promossa da Confcooperative e Fondosviluppo, ed è un viaggio in tutta Italia tra i sapori della tradizione, in realtà che coniugano gusto, inclusione sociale e valorizzazione del territorio.

"Questa guida è un viaggio attraverso esperienze gastronomiche che raccontano storie di comunità, tradizioni e impegno sociale – afferma Francesco Milza, presidente di Confcooperative Emilia-Romagna –. Ogni ristorante cooperativo è un luogo in cui il cibo diventa strumento di condivisione, sviluppo e crescita collettiva e i 31 ristoranti della nostra regione, sui 109 nazionali, dimostrano come la cooperazione possa creare opportunità di lavoro e di inclusione sociale, promuovere le eccellenze locali e generare un impatto positivo sul territorio. In molti casi infatti questi ristoranti sono gestiti da cooperative sociali che offrono opportunità di lavoro a persone con disabilità e svantaggi certificati, promuovendo così una cultura dell’accoglienza".

I ristoranti si distribuiscono in tutta la regione, coprendo tutte le province: 11 nel territorio metropolitano di Bologna, 8 in provincia di Reggio Emilia, 2 a Modena, 2 a Parma, 2 a Piacenza, 2 a Ravenna, 2 a Ferrara e 2 appunto a Forlì-Cesena. La guida intende promuovere un turismo enogastronomico consapevole e sostenibile, capace di incentivare progetti che coniugano sapori autentici e impatto sociale.

