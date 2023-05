Furti e foto dai ponti La lotta contro ’sciacalli’ e curiosi

Sono attive in queste ore di emergenza anche alcune pattuglie antisciacallaggio della polizia, per cercare di evitare furti o altri episodi di criminalità che in queste fasi di altissima criticità possono verificarsi nelle abitazioni lasciate sguarnite dagli sfollati.

Ma non manca nemmeno chi fa la fila per fotografare con lo smartphone, specie dai ponti, gli allagamenti che si sono verificati in gran parte della città. In diversi casi agenti e carabinieri hanno dovuto allontanare i cosiddetti ’curiosi’, che stavano anche creando ostacoli ai soccorsi.