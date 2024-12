Furti e ricettazione, 2 denunciati. Cinque bici in cerca di padrone

Restano cinque le bici risultate rubate ancora in caserma, al comando provinciale di corso Mazzini. Si tratta biciclette elettriche: modello Graziella di colore verde marca Nilox; un mountain bike marca Rock Rider St 100 a; una mountain bike marca Fujita; una Green Energy colore nero e azzurro; una Olandesina marca Befree mod. L496); alcuni carica-batterie (marca Phylion, Joycube, Roms, Spard) e un monopattino marca Aprilia modello Ejr2.

Si tratta delle refurtiva che i militari dell’Arma hanno sequestrato in un negozio di Cesena, al quale sono arrivati dopo il furto di una bici davanti al tribunale di Forlì. Seguendo la pista i carabinieri hanno quindi denunciato un 25enne italiano (presunto autore del furto della bici in città) e un 30enne straniero di Cesena, proprietario del negozio, denunciato per ricettazione delle ulteriori biciclette rinvenute.