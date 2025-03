Furti e vandalismi, Alto Bidente in tensione: "Presto un vertice dei sindaci col prefetto"

Continuano da settimane a Santa Sofia e nell’alto Bidente furti e vandalismi. Nonostante l’incontro pubblico convocato dall’Amministrazione comunale alla presenza delle forze dell’ordine, una gang di malviventi continua a imperversare nel paese, dove cresce la paura.

Mercoledì i ladri hanno fatto irruzione in un’abitazione che si trova in una zona appartata vicina all’ospedale Nefetti: la razzia è avvenuta in poco più di un’ora, dalle 20 alle 21.15. "I ladri hanno distrutto e rubato tutto quello che potevano rubare – racconta Elisa –. State attenti perché non ci difende nessuno e continuano indisturbati". Nei giorni scorsi i carabinieri hanno denunciato un 36enne per furto aggravato: aveva afferrato la borsa che un’anziana aveva appoggiato per qualche istante, mentre caricava la spesa in auto, nel parcheggio del supermercato. Il ladro aveva precedenti ed è stato identificato dalle telecamere e anche dalla vittima.

Nel giro di pochi mesi, però, c’è stato un crescendo. L’Appennino presenta un territorio molto ampio con numerose vie di fuga e la dinamica di molti furti (diurni o notturni) fa supporre che nei paesi ci siano dei basisti che indicano dove colpire. Per esempio, il furto alla palazzina del centro operativo di Romagna Acque a Capaccio.

Non solo. Da Civitella a Santa Sofia, crescono gli episodi di vandalismo nei confronti di beni di pubblica utilità: panchine, fermate dell’autobus, vetrine dei negozi, colonnine di ricarica elettrica (è accaduto a Civitella), scritte su edifici storici e rottura dei pluviali (al Parco della Resistenza a Santa Sofia). Ieri mattina si è verificato un episodio che ha tenuto banco nelle discussioni per tutto il giorno, sui social network e non solo: alle 6.30 l’autobus della linea 132 che parte da piazzale Karl Marx a Santa Sofia e arriva a Forlì aveva un vetro rotto. La società Start Romagna, così come i sindacati e le forze dell’ordine, escludono l’atto vandalico: si parla di un cedimento dovuto a un contatto avvenuto la sera prima, che ha portato poi, col passare delle ore, alla vera e propria rottura. Ma è significativo del clima che grava sul paese il fatto che molti abbiano commentato l’episodio con parole di condanna verso dei vandali che, stando a quanto è stato possibile ricostruire, stavolta non erano coinvolti. La stessa sindaca Ilaria Marianini, contattata dal Carlino, ha detto che intende chiedere a Start Romagna chiarimenti sulla situazione e sulla sicurezza del mezzo che poi è ugualmente partito".

Luca Bartolini è assessore comunale alla sicurezza a Forlì ma vive a Civitella e si è già espresso pubblicamente in merito alla pericolosità dei passeggeri della linea 132. "Se l’atto vandalico è stato escluso, meglio. Ma – dice riferendosi all’ondata di furti e danneggiamenti – serve fare qualcosa. Subito. Approfittando del mio ruolo, ho sollevato il problema con il Prefetto e ho ottenuto la convocazione di un comitato di ordine pubblico e sicurezza specifico per i soli sindaci dei Comuni della valle del Bidente. Serve creare la necessaria pressione perché questa vallata venga attenzionata maggiormente dalle forze dell’ordine con azioni specifiche, mirate e soprattutto con organici numericamente più adeguati per far fronte a un problema che indubbiamente c’è". Bartolini ribadisce il parere già esposto in consiglio comunale a Forlì: "Che piaccia o meno, la vallata del Bidente è diversa da tutte le altre a causa della eccessiva concentrazione di extracomunitari".

Oscar Bandini