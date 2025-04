Furti e vandalismi, stasera assemblea

Il ripetersi di furti e vandalismi ad opera anche di diversi giovani che frequentano le scuole ha indotto le autorità di Civitella (Comune, Istituto Comprensivo e Forze dell’ordine) ad organizzare una assemblea pubblica aperta a genitori, alunni e docenti: l’incontro è in programma questa sera alle 20.30 nell’aula magna della scuola in via Aldo Moro 8. Interverranno i sindaci di Civitella e Galeata Claudio Milandri e Francesca Pondini, la dirigente scolastica Giovanna Tarantola, il comandante dei Carabinieri di Civitella luogotenente Marco Buconi, il maresciallo dei Carabinieri di Galeata Sergio Marino e Daniela Monticelli della Polizia locale.

o. b.