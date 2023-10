Furti in serie in tutta la provincia. Colpiti distributori, scuole e uffici

Per gli inquirenti sarebbero gli autori di una dozzina di furti che sarebbero stati commessi tra Forlì e il territorio, oltre a qualche colpo consumato a Cesena.

I carabinieri del Ronco hanno arrestato due giovani italiani residenti in città. Dopo mesi di indagini gli investigatori sono riusciti a ricostruire in "maniera certosina e inequivocabile", tutti i movimenti effettuati dalla coppia di amici e gli obiettivi da loro colpiti. Documentata, secondo i carabinieri, una serie di azioni notturne, ossia furti ai danni di distributori di monete e alimenti in aree di servizio, ma anche razziìe in scuole ed uffici pubblici. Il Gip ha convalidato gli arresti in attesa del processo, disponendo per il giovane considerato leader e organizzatore dei colpi la custodia cautelare in carcere; l’amico è stato invece posto ai domiciliari nella abitazione di residenza.