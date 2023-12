Furti nell’Imolese e fuga nella notte: arrestati due giovani

I carabinieri di Medicina (Bologna), lo scorso venerdì notte, hanno arrestato due ragazzi di 21 e 24 anni, entrambi domiciliati in una comunità di accoglienza di Forlì. L’arresto è avvenuto al termine di una serie di furti in sequenza, dopo un inseguimento avvenuto prima in auto e poi a piedi. Il tutto è iniziato intorno alle 2.20, quando la centrale dei carabinieri di Imola ha ricevuto un allert dal sistema di videosorveglianza relativamente a una Fiat Panda rubata nei giorni scorsi. Poco dopo sono stati segnalati diversi allarmi furto in esercizi commerciali. Così gli agenti si sono messi sulle tracce dei malviventi che sono finiti in manette.