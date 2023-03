Forlì, escalation di furti e rapine in una sola mattinata: un arresto

Gli agenti in azione: hanno inseguito e raggiunto un rapinatore in fuga

Forlì, 22 marzo 2023 - E' stato sorpreso in flagranza di reato dalla polizia di stato che ha poi arrestato il giovane per rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento della volante è nato a seguito di una serie di segnalazioni ricevute dalla Questura, relative a un giovane che aveva compiuto diversi reati, l'ultimo dei quali segnalato da una donna che l'aveva sorpreso intento a sottrarre il cellulare dalla sua auto. Il compagno della donna ha subito rincorso il ladro che, però, è riuscito a scappare.

Nel frattempo, infatti, è arrivata anche la volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che l'ha notato correre tra i campi. Gli operatori, così, hanno intrapreso un inseguimento a piedi insieme ai colleghi della Polizia Stradale.

Durante la fuga il malvivente, sentendosi braccato, ha brandito verso uno degli agenti un oggetto contundente, prima di nascondersi in un casolare, credendosi in salvo. E' stato proprio qui, invece, che gli operatori di Polizia l'hanno raggiunto e braccato.

Il ladro, cittadino italiano pluripregiudicato classe 1998, è stato tratto in arresto. In seguito si sono poi ricostruiti altri reati portati a termine nella stessa giornata, sempre a Vecchiazzano. La sequenza è iniziata con il furto di un’auto, poi abbandonata in strada una volta terminato il carburante.

A quel punto il giovane è entrato nel cortile di un'abitazione cercando di sottrarre una Mercedes, ma ha dovuto desistere perché il mezzo era dotato di cambio automatico e lui non sapeva utilizzarlo.

Successivamente l'uomo ha sottratto un’autovettura Kia Sportage e con questa è entrato in una Comunità alloggio dove ha tentato di strappare la borsa ad un'operatrice, colpendola con un pugno.

Verso le ore 12.50 è entrato nel supermercato di Vecchiazzano dove ha portato a termine una rapina, afferrando le banconote presenti in cassa ed usando violenza sulla cassiera.

Il giudice ha convalidato l’arresto e confermata la custodia cautelare in carcere.