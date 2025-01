Furti e spaccio in centro a Forlì: arrivano le denunce

Forlì, 13 gennaio 2025 – Tre persone denunciate dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì dopo controlli effettuati principalmente in centro. Sono finiti nei guai due 40enni per spaccio di sostanze stupefacenti, poiché sorpresi a cedere in orario serale una dose di cocaina, poi sequestrata, a un consumatore del posto, che è stato segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti.

Controlli nella zona di via Cristoforo Colombo

Poi un 20enne è stato denunciato per furto aggravato, poiché, in piena notte, è stato trovato in centro storico in possesso di apparecchi elettronici, occhiali di marca, orologi e confezioni di profumo, che sono poi risultati rubati poco prima da alcune auto parcheggiate nelle vie limitrofe. La refurtiva, recuperata, è stata restituita ai legittimi proprietari.