Furto alla Cta di Premilcuore. Rubati attrezzi per 60-70mila euro

Alcune notti fa si è verificato a Premilcuore un furto al magazzino della Cooperativa Territorio Ambiente (Cta), in località Giumella, a circa due km a monte del paese, nell’ex stabilimento dell’acqua minerale. La Cta, presieduta da Mauro Neri, con sede legale a Premilcuore e operativa a Rocca San Casciano, dà lavoro ad un centinaio di dipendenti che lavorano nel settore ambientale, forestale ed edilizio. Quindi è dotata di vari macchinari e attrezzature per l’esecuzione di quei lavori. Stando alle stime dell’azienda, i danni della refurtiva ammonterebbero almeno a 60-70mila euro. Sono stati rubati molti pezzi di ricambio, motoseghe, decespugliatori, filtri, alcuni carrelli di chiavi (del costo di 2mila euro l’una), un trattorino. I malviventi hanno caricato un camion della stessa Cta trovato sul piazzale del magazzino. Poi sono scesi a Forlì e lì avrebbero fatto il travaso in altro mezzo, perché hanno abbandonato il camion rubato nel piazzale dell’ospedale Morgagni Pierantoni di Vecchiazzano. I titolari dell’azienda hanno esposto denuncia ai carabinieri di Premilcuore che stanno indagando. Forze dell’ordine e titolari della Cta sperano di trovare elementi utili delle riprese delle telecamere installate un anno fa in tre punti nevralgici di Premilcuore.

Quinto Cappelli