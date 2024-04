Fusione dei Comuni contro lo spopolamento, se ne parla a Portico

‘La fusione dei Comuni come misura di contrasto allo spopolamento’ è il titolo di un incontro pubblico domattina a Portico, alle 10 al teatro Versari. L’iniziativa, promossa dal centro culturale Academy Olmo di Portico, "cercherà di informare sul tema della fusione dei Comuni, provando a fornire un quadro che metta in evidenza sia i lati positivi che negativi di tale scelta", sottolineano gli organizzatori.

L’occasione è data dalla tesi di laurea che tratta il tema titolo dell’incontro, redatta e discussa recentemente da Francesco Rabiti, concittadino di Portico, presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna. Dopo il saluto ai partecipanti del sindaco di Portico e San Benedetto, Maurizio Monti, parteciperanno in veste di relatori Federico Gusmeroli, consulente esperto in fusione dei Comuni, Nicola Cesari sindaco di Sorbolo-Mezzani (Parma), che ha vissuto la propria esperienza prima in un singolo Comune, poi in uno nato dalla fusione di due realtà, e appunto l’autore della tesi Francesco Rabiti (nella foto il neolaureato e Cesari). L’iniziativa ha il patrocinio dei Comuni di Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano e Dovadola. Essendo il tema dell’incontro di carattere pubblico e molto sentito, soprattutto nei territori di collina e montagna, gli organizzatori auspicano larga partecipazione.