’Futura Memoria’, quando la città ritrova la sua storia

Si terrà oggi dalle 18 in centro storico l’evento ‘Futura Memoria’, promosso dalle associazioni ‘Metropolis’ e ‘Teatro delle Forchette’: un itinerario storico-culturale che va dalla settecentesca ex chiesa di San Biagio vecchia, tra via Dandolo e via Paradiso, fino alla dimentica e suggestiva Arena Centrale, nel giardino che ospitava proiezioni cinematografiche all’aperto, alle spalle di Palazzo Albicini, tra corso Garibaldi e piazza Duomo, in pieno centro storico a Forlì.

"Si tratta di un cammino storico-culturale nel cuore della nostra città che richiama la precisa nostra volontà di recuperare la conoscenza e la coscienza di un patrimonio, materiale ed immateriale ormai dimenticato e da recuperare, per superare l’abbandono, non soltanto urbanistico, ma anche sociale", commentano Marco Colonna, Giorgio Garzaniti e Umberto Pasqui, dirigenti di Metropolis.

"Si tratta di un percorso con esempi di interesse e di notevole valore storico, artistico e architettonico. Il programma della giornata sarà allietato con un concerto, che si terrà alle 19, ai Giardini Orselli, del gruppo musicale ‘Etilisti noti’", spiegano Antonio Sotgia e Stefano Naldi, del Teatro delle Forchette’.

Partecipazione gratuita, ritrovo e partenza da via Dandolo 2.