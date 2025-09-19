‘Futura Memoria’: visite guidate ai luoghi della nostra storia

È arrivata alla terza edizione l’iniziativa, promossa dalle associazioni culturali Metropolis e Teatro delle Forchette, ‘Futura Memoria’: camminate storico-culturali alla scoperta di luoghi rappresentativi della città. "C’è ancora tanto da scoprire in questo scrigno di cultura – ha spiegato il presidente di Metropolis, Marco Colonna – che è il centro storico di Forlì". Si parte domani alle 15.30 con l’ex collegio aeronautico lungo viale della Libertà e la visita anche dei mosaici del volo. "In questa edizione abbiamo voluto aggiungere anche alcuni aspetti tecnici che ci vengono chiesti spesso dai partecipanti – ha aggiunto Massimo Monti, socio di Metropolis –. In particolare saremo disponibili a spiegare come si realizza un mosaico, quali materiali e quali accorgimenti". Le visite sono ad aggregazione libera e gratuita.

Giovedì 25 settembre alle ore 18 partirà il secondo itinerario, da piazza del Duomo a San Biagio, mentre il 2 ottobre, sempre con partenza alle ore 18, si andrà alla scoperta, con partenza da piazzale Ravaldino, della rocca che fu di Caterina Sforza e dei suoi dintorni. Questa visita, che chiude la rassegna, terminerà con il concerto dei RaveBone Quartet.

‘Futura Memoria’ gode del patrocinio del Comune di Forlì e del contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. "Sosteniamo sempre iniziative di questo tipo – afferma il vicesindaco, con delega alla cultura e al centro storico, Vincenzo Bongiorno – che vanno alla scoperta dei monumenti e dei tesori della nostra città. Si tratta di momenti che favoriscono l’incontro tra le persone e l’innamoramento del nostro centro storico. Chi partecipa a queste iniziative è candidato ad essere un cittadino migliore".

Matteo Bondi