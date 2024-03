Futuro ed economia: la parola ai giovani

Oggi la Fondazione ’Giovanni Dalle Fabbriche’- Multifor Ets, in collaborazione con la Bcc ravennate forlivese e imolese, promuove l’evento ’Diamo la parola ai giovani’, che si terrà alle 16 nella sala ’Mario Loreti’ alla Casa del Donatore dell’Avis, in via Giacomo della Torre 7. Verranno presentate le ultime ricerche effettuate da ragazze e ragazzi borsisti della Fondazione. I temi delle ricerche riguardano aspetti sia del nostro territorio che delle nuove linee di sviluppo di un’economia che sappia guardare alle nuove generazioni.