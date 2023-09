Gabanì, l’immortalità in un murale Il figlio: "Mamma e papà insieme"

Una maxi immagine dedicata ad Arnaldo Pambianco, per tutti Gabanì, e alla inseparabile moglie Fabiola, entrambi scomparsi lo scorso anno. Nel tardo pomeriggio di ieri in via Oberdan, adiacente alla centralissima piazza della Libertà di Bertinoro, è stato svelato il mega murale realizzato, in appena una settimana, dall’urban artist venezuelano Luis Gomez De Teran, 43enne di Caracas. A due passi dalla Colonna delle Anelle il classico taglio del nastro è stato effettuato dalla sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni, con la presenza dei familiari del ciclista e dell’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini. L’evento è inserito nell’ambito della Festa dell’Ospitalità. Paolo Pambianco, ex ottimo tennista a livello nazionale è, ovviamente, soddisfatto.

Paolo, com’è nata l’idea di ricordare papà Arnaldo?

"Già dall’anno scorso dopo la scomparsa del babbo, assieme a mia sorella Monica, al sindaco di Bertinoro, all’amico Giancarlo Viroli e alla Pro Loco, abbiamo progettato di costituire un comitato per ricordarlo in maniera adeguata".

Prima di questa c’erano state altre occasioni in tal proposito?

"In un paio di circostanze. Prima con un traguardo volante in una tappa della Coppi & Bartali con l’arrivo davanti alla sua abitazione, poi con la scultura scoperta in viale Carducci il 16 agosto, in occasione del compleanno nel quale papà avrebbe compiuto 88 anni".

Il progetto del murale, invece, è un’idea più recente?

"E’ stata una bellissima intuizione di poco tempo fa. Marcello Di Camillo, responsabile e artefice dell’annuale rassegna di arte pubblica ‘Paesaggi Plurali’, ha lanciato la proposta di dedicare l’opera muraria al babbo. Assieme all’amministrazione comunale, ovviamente, abbiamo sposato l’idea che ci ha portato, oggi, a poter ammirare questo autentico capolavoro".

Ha avuto modo di parlare con Luis Gomez De Teran?

"Ho conosciuto Gomez domenica scorsa. Mi ha dato, immediatamente, l’impressione di sapere il fatto suo e l’opera che ha realizzato ha confermato interamente il suo valore".

Dall’immagine di Arnaldo e Fabiola rappresentata nel murale si ha l’impressione che vi si racconti qualche cosa che supera lo sport.

"Infatti nell’espressione del babbo in maglia rosa accanto a quella della mamma sorridente è racchiusa tutta la loro, meravigliosa, storia d’amore".

Storia che l’artista conosce.

"Domenica scorsa il regista Riccardo Salvetti ha raccontato a Gomez del suo film ‘Gabanì due volte campione’ in cui ha ripercorso, con tanta delicatezza, la vita sportiva del babbo culminata con la vittoria del Giro d’Italia del 1961. Aveva promesso alla mamma di sposarla se fosse riuscito nell’impresa. Evidentemente quelle parole hanno colpito l’animo dell’artista che le ha tradotte alla grande in questa stupenda opera".

Pambianco, nell’unico Giro d’Italia corso coi gradi di capitano, si aggiudicò la corsa mettendo in fila campionisismi come Anquetil, Gaul, Van Looy e Poblet. Meritando, così, l’immortalità nella piazza di Bertinoro.

Franco Pardolesi