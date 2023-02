Gabriele D’Amato funerale, amici e familiari stetti per l’addio: "Era un giovane altruista"

Funerale Gabriele D'Amato

Forlì, 26 febbraio 2023 – In tanti hanno voluto dare l’ultimo saluto a Gabriele D’Amato, il ventunenne che ha lasciato la sua giovane vita sull’asfalto della Bidentina lunedì mattina, impattando contro un bilico alle porte di Galeata, suo paese natale, mentre si recava al lavoro nell’azienda Babbini della Cangialeoni Group dove era stato assunto in qualità di tecnico informatico. Una morte che ha colpito tutta la comunità della Val Bidente.

Una lunga teoria di auto ha seguito il carro funebre che è partito alle 9,30 dalla camera mortuaria dell’Ospedale Nefetti di Santa Sofia in direzione di Galeata dove, ad attenderlo, alla Sala del Regno della Congregazione Cristiana Testimoni di Geova in via Pantano 18, c’erano circa 200 persone tra ‘fratelli’, amici e colleghi di lavoro che si sono stretti attorno ai genitori Vito, Anna e al fratello Davide. Altri 300 si erano invece collegati da remoto per seguire la cerimonia funebre che si è svolta nello stile sobrio della Congregazione, dove l’officiante ha ricostruito i passaggi fondamentali della vita di Gabriele: "un bravo ragazzo che a 16 anni aveva scelto di seguire Geova e che ha spiccato il volo negli studi, diventando perito elettrotecnico. Generoso, altruista, appassionato delle nuove tecnologie e in questa sua passione era diventato il punto di riferimento per i fratelli che si rivolgevano a lui in tante occasioni per risolvere problemi tecnici".

Poi un ‘fratello’ ha letto la lettera che i genitori Vito e Anna hanno scritto per l’occasione. "Era bello sentirlo predicare e commentare le urgenze del mondo. Era dolce, sensibile, onesto, fedele. Lo ritroveremo nel ‘Nuovo Mondo’". Diversi i passi della Bibbia letti dall’officiante, mentre nel manifesto funebre spiccava un passo di Isaia 25:8: "Eliminerà la morte per sempre il Sovrano Signore Geova asciugherà le lacrime di ogni volto". Gabriele è stato poi sepolto nel cimitero di Galeata.