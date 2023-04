Gabriele Matteucci morto in un incidente, Castrocaro piange lo storico macellaio

Castrocaro Terme - 10 aprile 2023. E’ un paese sotto choc Castrocaro Terme. Ieri sera in un incidente nei pressi del Bingo bul ha perso la vita Gabriele Matteucci, personaggio notissimo all’ombra del Campanone non solo per la macelleria di famiglia nella centrale via Garibaldi ma anche per l'intensa attività nel mondo del volontariato, nello sport - era stato vicepresidente del Castrocaro calcio -, e per la militanza politica.

Tra i primi messaggi di cordoglio quello di Fratelli d’Italia. Gabriele era “una persona che sapeva coinvolgere e trascinare con la sua passione e l’amore per la sua comunità e il territorio” così lo ricordano Alice Buonguerrieri, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, il responsabile di FdI del comprensorio forlivese Luca Bartolini e il coordinatore comunale di Castrocaro Francesco Caponetto.

“Aveva un modo genuino di far politica. Si è sempre speso in difesa dei valori della destra sin dai tempi del Movimento Sociale Italiano, per poi militare in Alleanza Nazionale e ora in Fratelli d’Italia. Era il macellaio del paese e nella sua bottega spesso e volentieri il dibattito politico era protagonista. Mancherà a tutti noi e il suo ricordo sarà sempre nei nostri cuori”.

Matteucci lascia la moglie Irene, i figli Mario e Annalisa e i fratelli.