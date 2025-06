Segretario Pd di Santa Sofia morto investito mentre era al bar con gli amici: il Suv ha perso il controllo in retromarcia Una 27enne riminese era alla guida dell’auto quando avrebbe avuto un malore in fase di manovra. L’alcoltest ha dato esito negativo, ma la donna è indagata (per atto dovuto) per omicidio stradale. Inutili i tentativi da parte degli amici e del 118 di rianimare Gabriele Nuzzolo