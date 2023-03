Gabriella Poma tolse Forlì dal suo cono d’ombra

Gabriella Poma ci ha lasciato il 27 febbraio, dopo un lungo e doloroso decorso di un male inesorabile che l’ha molto provata nel fisico, ma non nello spirito. Gabriella, la maggiore di tre sorelle, figlia di una maestra di nome Mazzina, dopo gli studi classici si laureò in lettere classiche all’Alma Mater di Bologna, dove ebbe come maestro il prof Giancarlo Susini. Dopo alcuni anni di insegnamento nel liceo classico G.B.Morgagni di Forlì passò all’insegnamento accademico nell’Università di Bologna, ove tenne la cattedra di Storia Romana fino all’età pensionabile. In questo ruolo Gabriella spese gran parte delle sue energie di appassionata studiosa della cultura e della civiltà dell’antica Roma. Fu apprezzata, attiva e preziosa collaboratrice della prestigiosa società editrice universitaria Il Mulino fino a quando le forze glielo hanno permesso. Con le sue colte conoscenze della storia ha dato un notevole contributo alla Società degli studi Romagnoli, di cui è stata anche presidente. Ma se ci fermassimo solo ai suoi indubbi meriti accademici non avremmo che delineato una parte della sua ricca e complessa personalità. La Poma è stata una fervente Mazziniana, il suo impegno politico svolto nel segno degli ideali di Giuseppe Mazzini l’ha vista protagonista nelle file del...