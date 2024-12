Gabrio Gentilini di nuovo protagonista in ’Dirty Dancing’ a Milano

L’attore forlivese Gabrio Gentilini è il protagonista nel ruolo di Johnny Castle nella nuova versione di ‘Dirty Dancing’, in scena al Teatro Carcano di Milano (oggi la prima ufficiale). Gabrio aveva già prestato il volto all’iconico personaggio della prima assoluta italiana dello spettacolo nel 2014 e ora torna a indossare i panni del carismatico ballerino, reso immortale dall’intepretazione di Patrick Swayze nel film del 1987, per il decennale del debutto dello spettacolo in Italia. La regia è ancora una volta di Federico Bellone. Per la prima volta, ‘Dirty Dancing’ sarà rappresentato in un teatro di prosa di grande prestigio, noto per il suo impegno nella promozione di tematiche sociali e culturali di rilevanza, con un’attenzione particolare verso le questioni femminili. Lo spettacolo comprenderà tutti i celebri numeri musicali e le coreografie del film cult. "Sono trascorsi 10 anni da quando Eleanor Bergstein mi scelse per il debutto italiano di Dirty Dancing – commenta Gentilini –, lei che scrisse questa storia indimenticabile e lanciò Patrick Swayze nel ruolo di Johnny Castle. In questo tempo mi sono dedicato alla mia crescita come attore, esplorando nuovi mondi e accumulando esperienze diverse. Ora torno a questa avventura con il desiderio di mettermi nuovamente alla prova come protagonista, pronto a godermi l’energia del pubblico, con rinnovato entusiasmo e profonda gratitudine. Essere stato scelto ancora una volta, dopo tanto tempo, è per me un privilegio che non do per scontato". Se la formula è la stessa, la nuova versione è leggermente diversa: "Affronteremo temi che non solo intrattengono, ma celebrano con attenzione l’universo femminile e promuovono una riflessione profonda. E lo faremo durante il periodo natalizio, il che rende tutto ancora più speciale nel dare vita e colore alla magia di questo spettacolo iconico".

Sofia Nardi