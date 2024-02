Gadget artistici di Galeotti per valorizzare il paese

L’artista Idilio Galeotti ha realizzato un’altra delle sue idee e nell’occasione lo ha fatto per valorizzare Modigliana: si tratta piccoli gadget artistici raffiguranti insieme i tre monumenti cittadini più importanti: la Rocca dei Conti Guidi detta Roccaccia (XII-XV sec.), la Tribuna (XV-XVII sec.) e il ponte di San Donato detto della Signora (XVIII sec.).

"La mia vuole essere una provocazione – spiega Galeotti –, una reazione all’idea che l’arte conta troppo poco nella politica del paese, mentre penso che partendo dai piccoli gesti, dalle piccole cose come queste creazioni si possa creare attenzione a voler bene al nostro paese e farlo conoscere a chi viene da fuori".

Si tratta di piccoli manufatti in creta tutti numerati e colorati a mano, di 8 centimetri in altezza e 6,5 in larghezza, che nella parte posteriore hanno le classiche calamite che consentono di attaccarli in casa come ricordo. "Lo scopo è chiaro – continua l’artista –, valorizzare l’arte anche per la ripartenza del paese soprattutto dopo l’anno appena passato, tra frane e terremoto, visto che c’è ancora tanto da fare per rimettere a posto le tante infrastrutture danneggiate. Ovviamente è necessario che tutti sappiano guardare avanti con ottimismo".

Galeotti, che è il presidente di Ics Fectori Art, associazione di artisti locali che sta curando corsi gratuiti di manipolazione della creta e pittura nelle scuole materne, elementari e medie, conclude: "A noi tutto questo fa piacere per dare un piccolo contributo alla comunità". Questi gadget si potranno trovare nelle tabaccherie e in edicola in paese o contattando l’autore alla e-mail: idiliogaleotti@gmail.com.

Giancarlo Aulizio