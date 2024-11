Gaetano, la musica, la solidarietà. Torna il concerto di Natale dell’Ail

La musica di Ail, l’Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma, torna sul campo per sostenere la lotta alle malattie del sangue e l’assistenza ai pazienti direttamente al domicilio. Per il terzo anno consecutivo, riecco l’appuntamento con il ’Concerto per Gaetano’, evento musicale di Natale in ricordo di Gaetano Foggetti, indimenticato presidente di Ail Forlì-Cesena, scomparso prematuramente nel giugno del 2022.

Da allora, la sezione provinciale di Ail – col sostegno della famiglia di Gaetano – porta sul palco musicisti, medici e amici dell’Associazione per unire la musica alla lotta alle malattie del sangue e raccogliere per ricerca e assistenza.

Scenario della convention sarà come al solito il teatro Dragoni di Meldola – città dove Gaetano ha trascorso gli ultimi 15 anni della sua vita con sua moglie Patrizia e i figli Alberto e Lucia –; la data è quella del 30 novembre (sabato prossimo), dalle 21. Un ’swinging Christmas’ quindi, con BandAIL e Diana Hunter, cantante americana che in Romagna ha portato il suo amore per il soul, lo swing e il blues. La BandAIL è formata da: Gabriele Zanchini al piano, Paolo Ghetti al basso, Stefano Paolini alla batteria, Fabio Petretti al sax alto, Alessandro Fariselli al sax tenore, Roberto Rossi al trombone e Giuseppe Zanca alla tromba. Si esibirà poi come ormai da tradizione il Gruppo Sanguigno, band formata da medici ed ex pazienti della struttura di Ematologia dell’Irst di Meldola, con Sergio Montaleni.

L’evento è realizzato con il contributo di Confartigianato Forlì, per la regia del volontario Ail Piero Lerede ( produzione di Cosascuola Music Academy); patrocinio del Comune di Meldola; le offerte andranno a sostenere l’assistenza domiciliare ematologica. Info e prenotazioni: Paola 348.9054212, Elena 350.0390961.