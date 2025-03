La gaffe di Ryanair: confonde Cesenatico con Forlì, il sindaco ci scherza su

Cesena, 6 marzo 2025 – Che bella la Romagna, che dalle colline guardi e vedi il mare. Verissimo, a patto di non esagerare. Come ha in effetti fatto la compagnia aerea Ryanair, che per promuovere le nuove rotte dell’estate 2025 da e per l’aeroporto di Forlì, ha piazzato un’immagine di Cesenatico.

‘Benvenuti a Forlì’ recita lo slogan scritto a caratteri cubitali su immagine del Porto Canale leonardesco, che in effetti è vicino, ma non così tanto da meritare l’accostamento, dato che tra San Mercuriale e la spiaggia adriatica ci sono 40 chilometri di distanza.

“Ryanair – si legge nel comunicato ufficiale della compagnia - ha annunciato il suo operativo estivo 2025 per l’aeroporto di Forlì con 2 rotte verso Katowice e Palermo, con 10 voli settimanali. Ryanair opera da/per Forlì da 24 anni, supportando lo sviluppo regionale e la crescita, favorendo la connettività e il turismo tutto l’anno”.

E a corredo ecco la foto di Cesenatico, con una gaffe che non è passata inosservata ai residenti della zona, che sui profili social della compagnia hanno simpaticamente fatto notare l’errore.

E’ intervenuto, sempre col sorriso, anche il sindaco del comune rivierasco Matteo Gozzoli, che in un post nel quale riprende la notizia, scherza asserendo che la città si sente pronta a prendersi carico della promozione turistica dell’intero territorio.

Oltre a promuovere le sue nuove rotte, Ryanair approfitta peraltro per lanciare un messaggio alle istituzioni: “Qualora il Governo italiano abolisse l’addizionale municipale – si legge - , Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, una crescita del traffico fino a 80 milioni di passeggeri all’anno, oltre 250 nuove rotte e 1.500 nuovi posti di lavoro”.

C’è già chi, maliziosamente, suggerisce che una di queste posizioni potrebbe essere occupata da un addetto al controllo della banca dati fotografica della compagnia aerea.