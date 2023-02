Gaia, aquila col Gps, vola anche sul Parco

Sui crinali innevati del Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna volteggia Gaia, una giovane aquila reale. Grazie infatti ai dati di telemetria satellitare sono stati ricostruiti gli spostamenti nell’appennino tosco-romagnolo della giovane rapace, nata nel Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi, curata e liberata dal Wwf nel 2017 dopo essere stata ferita da un bracconiere. Gaia è stata la prima aquila dotata di satellitare gps in Italia.

"Questi dati ci consentono di studiare – precisano dal Servizio ricerca del Parco – gli spostamenti di Gaia e di evidenziare quelli talvolta improvvisi anche di oltre 100 km in un giorno. Le sue ali l’hanno portata prima nel nord delle Marche, frequentando i territori di altre 5 coppie (Furlo, Nerone, Petrano, Catria, Cucco) per poi tornare a Frasassi e scendere verso sud attraversando Valnerina, Sibillini, Laga, Monti Reatini, Gole Antrodoco, Terminillo fino alla riserva del Velino in Abruzzo e l’area del Lago del Salto nel Lazio. Dopo essere passata tra Vettore e Laga, ha raggiunto la riserva del Pigelleto e poi proprio i nostri ambienti protetti".

Qui Gaia ha utilizzato come zone di caccia le aree basse montane e come dormitori i grandi abeti bianchi secolari presenti nelle foreste vetuste. Ha volato spesso nella zona di Monte Falco, Burraia, Monte Falterona, foresta della Lama, lago di Ridracoli, La Verna e Camaldoli. "Gaia è stata in grado di raggiungere anche altezze di 7.450 metri e negli anni si è osservato anche il suo volo notturno, che gli permette di catturare le prede al buio completo. Ha volato nell’area compresa tra Barberino del Mugello e Monte Giogo di Villore – dove sarà costruito un impianto eolico con 7 torri alte circa 170 metri – e Marradi. A fine novembre 2022 Gaia è stata avvistata su Monte Marino (Poggio alla Lastra-Biserno) assieme a un maschio sub adulto, cosa che fa sperare per la prossima stagione riproduttiva".

o. b.