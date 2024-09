Gaia Urbinati campionessa italiana

Si chiama Gaia Urbinati, è di Bertinoro, ha 11 anni e, da domenica, è anche la campionessa italiana di Skateboard Street categoria: titolo conquistato nella due giorni di gare che si sono svolte a Lignano Sabbiadoro. Era la più giovane atleta nella categoria open, ma, nonostante la giovane età, con 135 punti è riuscita a conquistare il gradino più alto del podio.

Grazie a questa vittoria la giovane campionessa potrà gareggiare ai World Skate Games, che si svolgeranno per la prima volta a Roma dal 6 al 22 settembre e che vedranno l’arrivo di oltre 12.000 tra atleti, tecnici e delegazioni provenienti da 100 Paesi. Lo Skateboard Street è una variante dello skateboard che prevede l’uso di strutture urbane per compiere i trick flatground, le manovre tipiche degli skater. È una disciplina recentemente inserita alle Olimpiadi, a parte dall’edizione di Tokyo.

"Sono molto felice per Gaia e per questo importante risultato che rende orgogliosa tutta la comunità – le parole della sindaca Gessica Allegni – insieme a tutta Bertinoro farò il tifo per lei ai mondiali che si svolgeranno a Roma nel prossimo mese di settembre".

ma. bo.