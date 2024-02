Gal, Biserni è coordinatore regionale

Il presidente del Gruppo di azione locale (Gal) L’Altra Romagna Bruno Biserni è stato nominato coordinatore regionale di tutti i Gal per l’attuazione della nuova strategia di sviluppo locale. In questa veste presenzierà tutti i tavoli regionali di rappresentanza istituzionale col compito di portare le istanze presso i vari organi regionali di riferimento, così come coordinerà le attività e le problematiche che emergeranno in fase di attuazione della strategia di sviluppo locale. "Con estrema soddisfazione prendiamo atto dell’esito della selezione dei Gal per la prossima programmazione, ringraziando in primis la Regione Emilia Romagna che continua a manifestare una grande solidarietà e vicinanza alla popolazione che vive nel territorio dell’Appenino Romagnolo, così fortemente segnata dai danni e dalle frane causate dall’alluvione della scorsa primavera – afferma Biserni –. Comprendiamo come la realizzazione della nostra futura strategia preveda comunque azioni che partono dalla rigenerazione di un territorio seriamente danneggiato. Anche numerose iniziative che i Gal attueranno andranno nella direzione di aiutare direttamente i singoli imprenditori – conclude Biserni –, quelli agricoli in particolare, a riconnettere la propria attività imprenditoriale col contesto territoriale nel suo insieme".

