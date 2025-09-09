Gal, fondi per nuove imprese extra-agricole

È stato presentato e lanciato ieri mattina dal Gal L’Altra Romagna il bando ‘Start up non agricole’ in attuazione della strategia di sviluppo locale leader 2023/2027, con scadenza 31 dicembre 2026. La selezione degli interventi è a ‘sportello’, con le domande che verranno esaminate e approvate in ordine cronologico, finché non si esauriranno le risorse: il bando mette a disposizione, infatti, oltre 270mila euro complessivi, con 30mila di premio per ogni nuova impresa, erogabile in due tranche del 50% ciascuna.

Le aziende interessate sono quelle delle aree pedecollinari, collinari e montane delle province di Forlì-Cesena e Ravenna. I comuni compresi nell’area ‘L’Altra Romagna’ sono 25 per una popolazione che sfiora le 100mila unità e per un’estensione di più di 2.100 chilometri quadrati. La provincia che incide di più è Forlì-Cesena con 20 comuni.

"Lo scenario economico – spiega Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna – presenta 102mila imprese attive che creano 38 miliardi di valore aggiunto, con una crescita dello 0,5% nel 2025. Nel nostro territorio sono diminuite le aziende agricole, del commercio e della manifattura, mentre crescono quelle legate ai servizi e sono in ripresa le start up innovative".

"Il bando è disponibile da ieri sul nostro sito www.altraromagna.it – spiega il presidente Bruno Biserni – e intende attrarre e incentivare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali, combattendo lo spopolamento e la carenza di servizi, con esempi virtuosi per tutta la comunità". L’Altra Romagna, va ricordato, è un’agenzia di sviluppo e promozione dell’area collinare e montana.

"I beneficiari del bando – afferma il direttore Mauro Pazzaglia – sono le persone fisiche che vogliono costituirsi in micro o piccola impresa extra agricola, le piccole imprese già costituite da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda di sostegno o costituite da più di un anno che intendano esercitare un’ulteriore attività extra-agricola mai esercitata sino al momento della domanda. Inoltre i destinatari sono anche i liberi professionisti in forma individuale che esercitano l’attività da non più di un anno dalla data della domanda e le associazioni, non partecipate da soggetti pubblici, già costituite che intendono aprire un’ulteriore e nuova attività extra-agricola".

Stasera infine, alle 20.45 nella sala Pit dell’Arena Hesperia di Meldola, incontro ‘Nuove opportunità per le imprese rurali’ promosso dal Gal L’Altra Romagna. Nell’occasione sarà presentato il bando, presente il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci.