Galeata, 300 nuovi soci in un anno per l’Auser

Per le festività natalizie a Galeata è stato allestito un presepe in un locale sfitto del centro. "Sono festività particolari, per Auser Galeata – precisa la presidente Marisa Babbini –. Il recente corso di riciclo creativo è culminato infatti con l’allestimento del presepe nei locali di un negozio sfitto nel centro della cittadina, dando testimonianza della partecipazione di Auser al clima natalizio tra le vetrine del centro Storico di Galeata. Le persone coinvolte a più iniziative sono oltre un centinaio e l’Auser è una presenza costante e rassicurante".

Infatti aggiunge la presidente: "Il nostro centro operativo nel 2023 ha iscritto ben 306 soci su una popolazione di 2.400 cittadini. Ha realizzato più di 300 accompagnamenti ai presidi sanitari, e inoltre consegna a domicilio sia spesa che medicinali. Inoltre si caratterizza per una grande varietà di iniziative di aggregazione, tra cui l’aiuto ai compiti, l’insegnamento della lingua italiana ad alcune suore straniere, e diverse occasioni ricreative e conviviali. Il presepe allestito in questo periodo – continua Marisa Babbini – è una significativa conferma di questa attività di socializzazione, dedicata all’intera comunità".

Molto soddisfatta anche la presidente dell’Auser di Forlì Maria Luisa ‘Malù’ Bargossi. "La forza dei nostri volontari è da una parte di offrire servizi alle persone più deboli ed in difficoltà come dimostrano i numeri snocciolati dalla presidente di Galeata e come dimostrano i traguardi raggiunti anche a Meldola, Civitella e Santa Sofia per rimanere in Val Bidente, e dall’altra offrire momenti di incontro culturale e di socialità con numerose iniziative fondamentali per uscire dall’isolamento e far vivere in comunità gli anziani come le gite, le escursioni, i momenti conviviali e quelli culturali. Insomma un grande patrimonio di esperienza che cercheremo di estendere sempre di più".

E a proposito di momenti conviviali, il centro operativo Auser di Galeata, in collaborazione con l’associazione Teodorico, organizza per domani sera a partire dalle 21 il ‘Capodanno tra amici’ al centro culturale nel palazzo del Teatro comunale ‘Carlo Zampighi’ in via Cenno Cenni. Una serata divertente per accogliere il 2024 tra canti, balli, proiezioni, la musica by dj M. Colombo e un ricco buffet. Posti limitati. Quota di partecipazione tutto compreso 35 euro (soci Auser e Teodorico 30 euro).