Galeata, addio al tenente generale Bortoloso

È morto a 89 anni a San Zeno (Galeata) il tenente generale Pier Luigi Bortoloso. Nato a Predappio nel febbraio 1936 aveva presto scelto la carriera militare e, dopo l’Accademia Militare di Modena e la Scuola di applicazione di Torino, aveva prestato servizio in varie unità tra cui un battaglione degli alpini. Nel dicembre 2000 aveva ricevuto dal Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro la Croce d’argento al merito per la sua prestigiosa carriera militare con la seguente motivazione: "Ufficiale generale in possesso di eccellenti capacità intellettuali, non comuni doti umane e morali, ha saputo gestire e risolvere, in ogni circostanza, tutte le problematiche connesse con gli alti incarichi da lui ricoperti".

Era stato nominato infatti vice comandante della Regione militare nord-ovest, di ispettore delle Armi di fanteria e cavalleria, di comandante della Regione militare Tosco-Emiliana nonchè di comandante della Regione militare Centro servendo per oltre quarantatrè anni l’Esercito italiano e il Paese. Dopo il pensionamento si era stabilito a San Zeno e per molti anni era stato socio attivo del Gruppo Alpini Alto Bidente allora guidato da Piero Mariani e al Memoriale degli Alpini Romagnoli alla Rondinaia. I funerali avranno luogo oggi alle 10 con la funzione religiosa nella chiesa di San Zeno. Sarà sepolto nella cappella di famiglia al cimitero di Predappio.

Oscar Bandini