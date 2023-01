Galeata, aiuti alle famiglie per pagare le bollette

Anche il Comune di Galeata, sulla scia di quanto già deliberato a Santa Sofia, e utilizzando il fondo di solidarietà comunale Covid-19, ha destinato contributi a fondo perduto contro il caro energia destinati alle famiglie e alle imprese. "Una misura destinata a coprire almeno parzialmente i rincari dei costi per energia elettrica – commenta la sindaca Elisa Deo - che stanno gravando sulle famiglie. In un momento storico delicato come questo, ha deciso di essere a fianco di famiglie, attività ed imprese in difficoltà a causa della crisi energetica in atto ed i conseguenti rincari nei pagamenti delle utenze elettriche. Saranno destinati 43.000 euro ripartiti in due differenti bandi già pubblicati nell’albo pretorio comunale".

Nello specifico, il bando rivolto alle famiglie è stato predisposto dall’ Asp S. Vincenzo de’Paoli e quello per le imprese dall’ufficio Attività produttive. "L’obiettivo – aggiunge la Deo – è quello di supportare nuclei famigliari, piccole imprese commerciali ed artigianali che hanno subito aumenti esorbitanti nei costi dell’energia elettrica. I requisiti di accesso sono stati pensati per sostenere un’ampia fascia di cittadini che ricomprende anche coloro che solitamente vengono esclusi ma che, messi alla prova dal contesto attuale, possono anch’essi aver bisogno di un aiuto. Così come le realtà di vicinato, piccoli negozi e attività che per loro dimensione non possono beneficiare del credito di imposta per energia e gas introdotto dallo Stato. L’attenzione verso il tessuto sociale ed economico è fondamentale – conclude – per la tenuta di paesi come il nostro". In concreto il contributo economico sarà assegnato in un’unica soluzione una tantum, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di ciascun comune, sulla base delle graduatorie e progressivamente in ragione del più basso valore Isee. L’entità del contributo erogabile per ogni famiglia sarà parametrato sulla base della composizione del nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia anagrafico:150 euro se il nucleo famigliare è composto da 1 componente; 200 (2); 250(3); 300 (4) e 350 (5 e più). Per il bando rivolto alle famiglie: w www.asp-sanvincenzodepaoli.it, mentre per il bando rivolto alle imprese: www.comune.galeata.fc.it per requisiti, scadenze, domande e modulistica.

o.b.