Galeata, al ‘Mambrini’ incontro con Balzani sul Risorgimento

Oggi alle 16, al Museo civico Mons. Domenico Mambrini a Pianetto di Galeata, Roberto Balzani (nella foto) presenterà una relazione dal titolo ‘Andare per i luoghi del Risorgimento’. Partendo dal suo volume pubblicato da Il Mulino, l’autore (studioso ed ex sindaco di Forlì) ricorda che dalle celebrazioni per il 150° anniversario dello Stato italiano il Risorgimento ha conosciuto un revival, come i suoi luoghi, spesso coincidenti con ambienti naturali spettacolari, teatri della vicenda risorgimentale può far conoscere località talvolta poco conosciute, meritevoli di essere sottratte all’oblio. Balzani è professore ordinario di Storia contemporanea al Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna.