Galeata, al via incontri per futuri genitori

Si svolgerà a Galeata il percorso di preparazione alla nascita ‘Gruppo Cicogna’, rivolto a coppie in attesa organizzato da Polo unico famiglie e giovani dell’Asp San Vincenzo de’ Paoli con Ausl Romagna e Centro per le famiglie della Romagna Forlivese. Saranno 4 gli incontri che si svolgeranno presso il nido di via Togliatti 14 per accompagnare i futuri genitori dalla gravidanza alla nascita. Lunedì 5 e 12 giugno dalle 10 alle 12 gli appuntamenti sono con un’ostetrica del consultorio di Ausl Romagna; mercoledì 21 (dalle 17 alle 19) si incontrerà una pediatra di libera scelta; mercoledì 28 giugno (dalle 17 alle 19) è in programma un incontro con una pedagogista del Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese esperta nell’ambito della neogenitorialità. "Si tratta di una bella e importante iniziativa per le coppie in attesa che risiedono in alta valle del Bidente e Rabbi – dice Ilaria Marianini, presidente dell’assemblea dei soci di Asp e assessora al welfare del Comune di Santa Sofia –. Per la prima volta, infatti, viene organizzato nei nostri territori un corso di questo tipo con personale specializzato. I nostri comuni montani, così distanti dalla città, offrono opportunità di pari livello qualitativo e questo corso ne è un esempio. Invito tutti i futuri genitori residenti a Santa Sofia, Galeata, Civitella e Premilcuore a cogliere questa occasione, per confrontarsi con professionisti e per conoscere altre coppie in attesa, insieme alle quali condividere un momento tanto emozionante della vita".

Inoltre ci sarà un incontro con le volontarie dell’associazione ‘Non solo ciripà’ di Forlì per informare, mostrare e supportare nella scelta dell’uso dei pannolini lavabili. Infine è in via di definizione un calendario di incontri per neo genitori e coppie in attesa che potranno conoscere volta per volta professionisti di vari ambiti. Incontri gratuiti ma iscrizione obbligatoria: [email protected] o 335.8726933.

o.b.