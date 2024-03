Galeata, bilancio approvato. Tasse: niente aumenti

Il consiglio comunale di Galeata ha approvato il bilancio di previsione e il Documento unico di programmazione (Dup) 2024-2026). L’altra sera la maggioranza guidata dal sindaco Francesca Pondini ha affrontato la prima vera sfida con i numeri dopo le partenze positive nella gestione del post alluvione, le prime inaugurazioni (via IV Novembre, asilo nido) e il successo delle tante iniziative culturali e ricreative promosse fin dal dicembre scorso che hanno rilanciato l’immagine del paese.

Clima di confronto disteso al Teatro Zampighi dove si è svolto l’assise cittadina seguita anche in streaming grazie alle riprese di Maltoni VideoProduzioni. "E’ il nostro primo bilancio: abbiamo voluto prepararlo con ben tre preconsigliari che hanno coinvolto i consiglieri di maggioranza e di minoranza oltre al confronto con le associazioni di categoria e i sindacati. Sono contenta del lavoro svolto visto che le aliquote Imu sono restate uguali al 2023 con un gettito stimato per l’anno in corso in 510mila euro – ha detto la sindaca – . Anche l’addizionale Irpef, il cui valore stimato nel triennio sarà pari a 180 mila euro, non subisce variazioni. Quindi nessun aumento delle tasse per i cittadini. Una scelta precisa vista la difficile situazione economica delle famiglie e delle piccole imprese". Corposo l’elenco degli investimenti. Tra le voci più significative troviamo: i lavori di restauro della chiesa della Madonna dell’Umiltà (200.000 euro); interventi cimiteri Galeata e San Zeno (320mila); adeguamento sismico palestra comunale (706mila); verde attrezzato vie Nenni e Matteotti (301mila); messa in sicurezza ponte via Matteotti (182mila); nuovo parcheggio in via don Mambrini (225mila) e consolidamento tombinamento Rio Secco (500mila). "A questo quadro vanno aggiunti – aggiunge – circa 2.700.000 euro per la messa in sicurezza delle frane causate dall’alluvione e il ripristino della viabilità in particolare a Buggiana, Val del Duca, San Giacomo – Pialansa, Torricella, della Greppa, Pettola, Rio Secco, San Zenone, Versara e Valdifrancia".

La minoranza di centro sinistra però non fa sconti. "Abbiamo rilevato la mancanza di una progettualità – precisano Donatella Nuti e Sara Quadrelli – che utilizzi al meglio le risorse, piuttosto consistenti, per dare sviluppo e benessere ai cittadini. Il Dup contiene, escludendo gli interventi del 2024, peraltro già previsti, per il biennio successivo solo delle ipotesi di progetti la cui realizzazione è totalmente condizionata da eventuali finanziamenti; ancora molta confusione rispetto all’utilizzo di alcuni spazi e alla loro ristrutturazione (vedi Palazzo pretorio e sede municipale). Il bilancio di previsione è una relazione puramente contabile della ragioneria. Nessun accenno alla crisi che il Comune sta vivendo con la chiusura di numerose attività commerciali e la cessata attività della industria Valli. Sono mancate le risposte in merito ai trasferimenti all’Unione dei Comuni e all’ Asp. Nessuno tipo di agevolazione – concludono – per le attività e per favorire la nascita di nuove".

Oscar Bandini