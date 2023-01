Galeata, centrosinistra verso una lista civica

E’ partita a Galeata la lunga marcia di avvicinamento alle elezioni comunali di primavera quando i cittadini dovranno scegliere chi guiderà l’amministrazione del comune bidentino fino al 2028 dopo la lunga gestione della sindaca Elisa Deo. Il Pd e il centrosinistra sono stati i primi a chiamare i cittadini in una assemblea pubblica molto partecipata al Centro giovani che ha visto la presenza di 60 persone. I promotori dell’incontro (Daniele Valbonesi, Gilberto Gardini, Ettore Zannotti, Marco Chiarini, Sara Quadrelli e Efrem Bandini) hanno ribadito di voler "dare vita ad una lista civica in maniera trasparente, larga e inclusiva, una lista creata con e tra i cittadini, senza ‘incontri segreti’ e senza decisioni prese da un numero ristretto di persone tramite contatti nascosti". E’ troppo presto per capire se il progetto di una "lista civica aperta con la presenza di esponenti riconducibili al centrosinistra ma che guarda ad un campo più largo – precisa Daniele Valbonesi segretario territoriale del Pd forlivese – potrà avere successo, ma questa è la strada giusta per riprendere il cammino della partecipazione fuori dalle segrete stanze e dalle imposizioni dall’alto. Verrà il momento che dovremo parlare di candidato sindaco e di candidati consiglieri, ma la decisione sarà frutto di scelte condivise e non imposte".

o.b.