Galeata, cinquanta appuntamenti per l’estate

di Oscar Bandini

Saranno 50 gli appuntamenti in calendario da luglio a settembre organizzati dall’amministrazione comunale in collaborazione con le Pro loco di Galeata, Pianetto, San Zeno, l’ associazione Teodorico, la DireFare, la Banda Comunale Albertini, la Misericordia, la Coop di Comunità San Zeno, Auser, parrocchie di Galeata, Pianetto, San Zeno e il supporto degli esercizi commerciali.

L’animazione e la promozione degli eventi è già partita nei tre centri che saranno punteggiati quasi tutti i giorni di momenti ludici per grandi e bambini, letture, proiezioni di film, conferenze, presentazione di libri, mercatini, giochi popolari, mostre d’arte, tombole, tornei di briscola, serate di astronomia, ballo; ovviamente gastronomia con cene, apericene, aperitivi e feste all’insegna del buon cibo e dello sport con escursioni diurne e notturne in Mtb, arrivo di auto d’epoca senza dimenticare i momenti di solidarietà come la cena del 30 luglio nell’area feste finalizzata a raccogliere fondi per ripristinare le strade comunali rovinate dall’alluvione. Sempre quella sera iniziano i tornei di calcetto per giovani organizzati storicamente dal Circolo Acli e dalla parrocchia. In agosto oltre al ‘Borgo di Pianetto in festa’, dal 3 al 6 agosto nel centro storico di Galeata ‘Festa della Madonna dell’Umiltà’ patrona del paese e l’8 agosto al Teatro romano di Mevaniola (Pianetto) lo spettacolo ‘Scusate c’è uno storico in sala?’ di e con Alessandro Vanoli. Il 15 con la Festa al Pantano. Tra gli appuntamenti più attesi la Festa della birra il 26 agosto nell’area delle feste e il 27 nel borgo di Pianetto ‘Pittori e balli salentini’.

Settembre sarà all’insegna della Festa della Madonna dei Miracoli o ‘festa dei fichi’ di Pianetto dal 2 all’8 settembre con il concerto della banda comunale diretta dal maestro Massimo Bertaccini e degli Intercity Gospel Train Orchestra. Il 9-10 a Galeata la Festa della Misericordia di Galeata in occasione del 50° della fondazione. "Sono molto orgogliosa del programma – commenta il sindaco Francesca Pondini – frutto della collaborazione tra l’amministrazione e il variegato mondo dell’associazionismo, del volontariato e del commercio che da sempre caratterizzano la nostra realtà. C’è tanta voglia di ritorno alla comunità e di leggerezza da parte dei cittadini e sono grata a tutti coloro che si impegnano. Grazie anche alla riconferma della Ztl nelle ore serali nelle vie IV Novembre e via Zannetti a Galeata e nel centro di Pianetto, i cittadini e gli ospiti potranno assistere in tutta tranquillità alle varie iniziative in calendario e ritrovarsi lontano dal caos e dal traffico. Anticipo – conclude – che d’intesa con i commercianti di via IV Novembre, i lavori di sistemazione e di abbellimento della strada inizieranno il 16 agosto per farli concludere, possibilmente, entro la fine di ottobre, per non intralciare lo svolgimento della Fiera del cavallo e del puledro che attira migliaia di appassionati da tutta la Romagna".

Sarà possibile inoltre per tutta l’estate visitare il Museo Mambrini a Pianetto (domenica 9.30- 12.30 e 15-18); Abbazia Sant’Ellero (dal martedì a domenica dalle 9,30-12.30); Area archeologica della Villa di Teoderico (domenica 10-17) e la chiesa di S. Maria dei Miracoli a Pianetto (tutti i giorni 8,30-21,30).