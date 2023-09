Galeata, doppia festa per i suoi studenti

"Sono state due giornate emozionanti che ci hanno fatto scoprire il senso di comunità a Galeata. E’ la mia prima volta da sindaco – commenta Francesca Pondini che ha inaugurato l’anno insieme ai docenti, alla dirigente scolastica dell’istituto Comprensivo Giovanna Tarantola, al responsabile dell’Istituto professionale Vassallo Enrico Peperoni, al parroco don Emilio e al comandante dei carabinieri Vito Pistorello –. Abbiamo salutato sia i ‘primini’ sia tutti gli altri studenti riuinti nell’area feste di via Castellucci. Un momento emozionante condito dalla presenza dei genitori e dei nonni che hanno voluto esserci nell’avvio di una nuovo anno scolastico e applaudire non solo le autorità ma anche alcuni alunni che sono intervenuti".

Sabato all’Istituto professionale Vassallo, l’unico istituto superiore nel territorio dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, c’è stata anche la prima consegna di borse di studio agli studenti più meritevoli, istituite in memoria di tre grandi imprenditori galeatesi: Roberto Valli (fondatore della Valli International), Mario Mazzoni (CM Mazzoni) e Mauro Cangialeoni (Cangialeoni Group), che hanno contribuito in maniera determinante alla crescita e allo sviluppo della Val Bidente assumendo i giovani e specializzati studenti del Vassallo. "Il primo grazie va ai famigliari di questi lungimiranti imprenditori – aggiunge il sindaco – che purtroppo ci hanno lasciato ma che la comunità Galeatese ricorderà sempre. Voglio ringrazia poi per la gradita presenza il dirigente scolastico Maura Bernabei, i colleghi sindaci di Civitella e S. Sofia Claudio Milandri e Daniele Valbonesi, i professori e tutto il personale scolastico. Questi sono i momenti in cui è bello essere sindaco e in cui posso dirvi a nome di tutta l’amministrazione comunale, e credo di tutta la cittadinanza, che siamo orgogliosi di voi".

La cerimonia ha visto la presenza della dirigente scolastica Maura Bernabei, di Massimo Perazzoni dell’Ufficio scolastico provinciale e dei rappresentanti delle tre aziende che hanno consegnato le tre borse di studio a Matteo Menci ed Enrico Ricci "i due alunni più meritevoli della maturità 202-23" e a Giovanni Giardina "esempio di successo del processo formativo".

A loro volta i tre sindaci hanno consegnato i diplomi ai ragazzi che hanno sostenuto l’esame di Stato dal 2018 al 2022.

Oscar Bandini