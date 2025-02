Galeata, dove il municipio?. Sott’esame il Palazzo Pretorio

L’amministrazione comunale di Galeata ha affidato un incarico professionale per la redazione di un documento di fattibilità in vista di un eventuale adeguamento normativo del Palazzo Pretorio di via Zannetti, ovvero l’edificio dove provvisoriamente sono ubicati gli uffici comunali. L’incarico è stato affidato allo Studio Tecnico Associato Ghini-Pondini di Galeata, per un importo complessivo di 6.360 euro.

La finalità dell’incarico è quella di chiarire definitivamente se dal punto di vista tecnico e normativo sia congruo il trasferimento della sede comunale di via G. Castellucci, a fianco della Bidentina, nello storico edificio appunto del Palazzo Pretorio (o del Podestà) già sede e residenza dei magistrati forestieri fino a quando, nel 1890, divenne sede ufficiale del municipio della città.

In seguito a trasferimento del Comune nell’edificio razionalista negli anni ‘40, per decenni ospitò anche il Museo Civico Archeologico don Mambrini, trasferito poi nel 2001 presso il Convento dei Padri Minori di Pianetto.

La facciata principale dello storico palazzo è in stile fiorentino realizzata in pietra serena grigia, Inoltre è presente un ampio porticato mentre, sulla destra, svetta la torre dell’orologio con muratura a vista.

Se il responso dei progettisti sarà positivo la sede comunale resterà quindi in via Ferdinando Zannetti com’è adesso in via invece temporanea, mentre nell’edificio comunale saranno trasferiti tutti i servizi socio-sanitari-assistenziali e le sedi delle associazioni del Terzo Settore.

o. b.