Galeata, è polemica sui progetti comunali

Il consiglio comunale di Galeata ha approvato il bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione (Dup) con il voto contrario delle minoranze. In 45 minuti scarsi la maggioranza, guidata dal sindaco Francesca Pondini, ha liquidato gli atti fondamentale che disegnano le linee di azione dell’amministrazione sia nel 2025 che negli anni successivi.

"Per il 2025 si sono mantenute invariate le tariffe applicate negli anni precedenti – precisa il sindaco – per il canone unico patrimoniale e le stesse aliquote Imu degli anni precedenti. Invece abbiamo effettuato una rimodulazione dell’addizionale Irpef ispirata ai principi di equità e progressività, come i comuni limitrofi. È prevista infatti l’esenzione per redditi inferiori a 10.000 euro. Per lo scaglione da 0 a 28.000 euro di imponibile, l’aliquota rimane invariata allo 0,5% che risulta essere la fascia più numerosa. Per lo scaglione da 28.001 a 50.000 euro di imponibile, l’aliquota è dello 0,6% con un aumento dello 0,1%. Per lo scaglione di reddito oltre 50.000 euro di imponibile, l’aliquota è dello 0,8%".

"Per il 2025 presentiamo – ribadisce il sindaco – un Dup semplificato, comprensivo del programma triennale delle opere pubbliche, del piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari e del programma triennale delle forniture dei beni e servizi e il grosso degli investimenti sarà invece spalmato sul 2026 e 2027".

Per i lavori pubblici: il restauro della Chiesa Madonna dell’Umiltà, struttura ricettiva per il turismo e università nell’ex caserma di via 4 Novembre (che secondo le minoranze nei documenti forniti durante le pre consigliari era previsto invece nel 2026), e ci dedicheremo alla ricostruzione del territorio danneggiato dall’alluvione con i fondi stanziati dal Commissario Figliuolo per le 6 frane di Buggiana, Torricella, San Giacomo Pialansa, della Greppa, il ponte in via San Zenone, l’adeguamento degli impianti fognari di via Nenni, San Zeno, e il Castello di Pianetto".

Le minoranze hanno contesto fortemente questa impostazione ed in particolare la capo gruppo di Galeata Futura Sara Quadrelli. "Il bilancio presentato appare privo di una visione strategica e di progettualità concrete. State procedendo a tentoni, l’amministrazione si affida esclusivamente a risorse esterne non certe con totale assenza di pianificazione e sperpero di fondi in progetti che rischiano di rimanere sulla carta e più attenzione a come si spendono i soldi dei cittadini visto che nel 2024 sono stati spesi 188 mila euro per feste ed iniziative culturali, esclusi gli stipendi dei dipendenti". Netta la critica anche sull’aumento di alcuni scaglioni Irpef che, secondo l’opposizione, andrà a colpire la fascia degli stipendi medi e dei pensionati. Minoranza che si augura che in futuro il confronto politico possa avvenire in un clima di maggiore serietà e rispetto reciproco.

Oscar Bandini