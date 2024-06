Galeata e Santa Sofia: "Magliette per tutti, installazioni artistiche e voli in mongolfiera"

Mancano quattro giorni al passaggio a Galeata e Santa Sofia della carovana dell’edizione numero 111 del Tour de France, nella prima tappa da Firenze a Rimini di 206 chilometri in programma sabato 29 giugno: i due paesi stanno cominciando proprio questa settimana a entrare nell’ottica di un grande evento. Il territorio dell’alto Bidente non ha mai ospitato un appuntamento di questa importanza mondiale e quindi nei giorni che mancano bisognerà fare tutto il possibile per promuovere l’Appennino a partire dai paesi, il Parco nazionale patrimonio Unesco e la diga di Ridracoli, senza dimenticare che sarà una festa per i cittadini, gli appassionati e i praticanti del ciclismo: una data da ricordare per tutti coloro che parteciperanno, perché un’altra occasione non ci sarà.

I numeri parlano chiaro. Solo la carovana che precede la corsa è composta da 100 automezzi e, a seguire, 178 saranno i ciclisti con le ammiraglie al seguito, motociclisti, giornalisti e tv di decine di paesi collegati in diretta e 5 ambulanze: gli allestimenti sono fondamentali per far conoscere e promuovere questo evento. Le due amministrazioni comunali di Galeata e Santa Sofia hanno organizzato congiuntamente la rassegna ‘ARTEria Sp4. Musica e arte nella Valle del Bidente’ con la cura di Daj de jazz: due concerti di artisti di fama internazionale che precedono la tappa, giovedì al chiostro di Pianetto con Scone Cash Players e venerdì al Parco della Resistenza di Santa Sofia con Joan Osborne.

"A Galeata e a San Zeno – commenta il sindaco Francesca Pondini – diversi allestimenti nel centro storico e lungo la Bidentina sono già stati realizzati da settimane. Le attività commerciali e le associazioni sono state coinvolte per tempo. La Pro loco e l’associazione mountain bike hanno acquistato 2.500 magliette gialle da distribuire al pubblico e come Comune, in collaborazione, con la Pro loco proponiamo un giro in mongolfiera, con volo frenato, della durata di 7 minuti". L’appuntamento è collaterale alla tappa: va da giovedì a sabato, dalle 19 alle 21, sull’area archeologica di Mevaniola e Pianetto. "Inoltre in piazza Gramsci saranno presenti 100 giovani ciclisti di diversi paesi europei che frequentano le scuole di ciclismo".

"Nei giorni che precedono la tappa, il tratto attraversato dai corridori si tingerà di giallo: presso la rotonda di via Nefetti e in piazza Garibaldi e, a ruota, in altre aree del paese". Lo specifica la sindaca di Santa Sofia Ilaria Marianini, neo-eletta: "Sono in fase di montaggio bandierine gialle e altri addobbi decorativi. Non mancherà anche una sorpresa sul fiume Bidente, che da sempre accoglie installazioni artistiche e che per questa occasione speciale ospiterà un’opera temporanea per celebrare il Tour, curata dalla Pro Loco di Santa Sofia con l’amico Angelo Toschi. Non mancheranno gli stand gastronomici in piazza Garibaldi gestiti da Auser, Gruppo escursionistico La Lama, Tre Ponti alto Bidente, musica con la Banda Roveroni e gonfiabili per i bambini. Inoltre nel piazzale Karl Marx, all’inizio della salita del Carnaio l’Asd Santa Sofia Calcio gestirà un altro stand gastronomico, musica e gonfiabili".

Insomma, il paese si sta mobilitando: "Ci aspettiamo però anche il coinvolgimento dei singoli, di negozi, bar e ristoranti. Infatti la febbre da Tour – conclude – è anche un’attrazione incisiva in termini turistici. Le strutture ricettive del territorio sono quasi piene e sappiamo come questi grandi eventi generino arrivi numerosi sul territorio anche nei mesi a seguire".