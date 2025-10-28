Galeata e Santa Sofia tremano: "La criminalità sta dilangando"

Sabato sera all’insegna di furti a Galeata; quattro quelli andati a segno; colpita anche l’abitazione di Donatella Nuti, consigliera comunale di minoranza. Altri due tentativi sono invece andati a vuoto nel giro di poche ore in un paese che non arriva a 2600 abitanti, pur registrando una delle presenze più altre in percentuale di stranieri dell’Emilia Romagna. All’emergenza furti si aggiungono risse, spaccio e truffe telefoniche, che hanno creato un clima di paura tra i cittadini, sia Galeata, sia a Santa Sofia. Sono diverse le segnalazioni da parte dei cittadini che hanno segnalato alle amministrazioni comunali e alle forze dell’ordine episodi preoccupanti legati alla criminalità.

"La scorsa settimana ho partecipato al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, insieme a prefetto, forze dell’ordine e colleghi sindaci del territorio – commenta il sindaco di Galeata Francesca Pondini –. In quell’occasione, abbiamo condiviso le criticità riscontrate nei nostri territori, avanzato proposte concrete e chiesto in maniera compatta un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio, soprattutto nei momenti più sensibili. Alcune azioni di nostra competenza, seppur minori come impatto, le abbiamo messe in campo anche come Comune". "Non voglio enfatizzare la mia situazione – precisa invece la consigliera Nuti la cui abitazione è stata messa a soqquadro sabato scorso –, ma penso sia necessario che la sindaca convochi al più presto un’assemblea pubblica per poter capire il sentimento dei cittadini di Galeata di fronte ad episodi malavitosi che vanno da risse, accoltellamenti a spaccio e furti. Evidentemente non sono sufficienti tre pattuglie dei carabinieri in piazza per dissuadere la delinquenza".

Anche a Santa Sofia la situazione non migliora e nei giorni scorsi sono stati segnalati e denunciati tentativi di furti in particolare nella zona di Levante del paese già più volte presa di mira. "Abbiamo presentato un progetto per l’installazione di un nuovo sistema di lettura targhe – precisa la sindaca di Santa Sofia Ilaria Marianini – che ci permetterà di monitorare meglio gli ingressi e aumentare la capacità di prevenzione e intervento. Previsto anche un piano di videosorveglianza del territorio. L’importante è non cedere alla paura e stare uniti".

Oscar Bandini