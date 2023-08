Galeata, è tutto pronto per la ’Festa dei fichi’

Partono il 1° settembre le celebrazioni a Pianetto (Galeata) della Festa della Madonna dei Miracoli (meglio conosciuta come Festa dei fichi) organizzata dalla parrocchia di S. Martino in collaborazione con la Pro loco Galeata Aps e il patrocinio del Comune. Otto giorni tra liturgie e iniziative ricreative e culturali nel suggestivo borgo da venerdì con l’inaugurazione della mostra fotografica ‘Pianetto 8 settembre’ , curata da Giulio Sagradini nella bellissima chiesa di S. Maria dei Miracoli. Sabato 2 alle 21 è in calendario il concerto di ‘Intercity Gospel Train Orchestra organizzato dal Comune.

Domenica 3 dalle 14 Torneo di carte Pokemon e, a seguire, dalle 18 apericena in piazzetta (333.8215237), mentre alle 21 musica con gli ‘Artchok3band’ che proporranno brani classici del pop-rock in chiave acustica. Si prosegue lunedì 4 con ‘Rivestiti e Creativi’, mercatino di abiti usati e vintage, alle 21 proiezione di filmati e foto su Pianetto ‘Memories Night’. Martedì 5 alle 20 triduo di preghiera e alle 21 gara di briscola (prenotazioni: 333.1079502). Mercoledì 6, dopo il triduo delle 20, Tombola dei frati con ricchi premi. Giovedì 7 alle 20 triduo; alle 19,30 Sushi in collaborazione con Sushi River (333.8215237) e poi karaoke. Gran finale venerdì 8 con la santa messa delle 11 e alle 15 i giochi tradizionali nel borgo. Alle 20 processione per le vie del borgo con la venerata immagine cui seguirà, alle 21, il concerto della Banda comunale Albertini. Tutte le sere pesca di beneficenza e stand gastronomii. "Il ricavato sarà finalizzato – precisano Antonella, Emanuela, Licia, Nadia e Raffaella della parrocchia di S. Martino ed animatrici della festa – al restauro dell’altare della Madonna dei Miracoli. Possibilità anche di visite guidate al campanile recentemente restaurato". Prenotazioni: 333.8215237.

Oscar Bandini