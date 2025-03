Galeata festeggia mercoledì gli studenti in luce negli Emirati

La comunità di Galeata festeggerà mercoledì prossimo alle 20, al Teatro Comunale ‘Carlo Zampighi’ il successo straordinario ottenuto dagli studenti dell’Ipsia ‘Angelo Vassallo’ a Dubai in occasione dello ‘United Arabi Emirates Electric Vehicle Grand Prix 2025’ dove hanno conquistato risultati eccezionali in rappresentanza dell’Italia. La serata prevede i saluti del sindaco Francesca Pondini e della dirigente scolastica del Vassallo Maura Bernabei.

In collegamento da Washington Nabih E. Bedewi (Managing Director of Global Eee) e in collegamento da Dubai Suroor Saeed (Global Eee Media&Events Manager). In sala sarà presente Giuseppe Colla referente Geee e International Solarcar International.