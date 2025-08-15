‘Galeata Futura’ all’attacco della sindaca

Alza il tiro contro l’amministrazione comunale la minoranza di ‘Galeata Futura’ che fa riferimento al centrosinistra. Infatti dopo una prima fase di attesa e di collaborazione con alcune scelte della maggioranza guidata dal sindaco Francesca Pondini, le due consigliere Sara Quadrelli e Donatella Nuti imputano in una nota diffusa alla amministrazione non solo di convocare pochi consigli comunali obbligatori per legge (assestamenti bilanci, variazioni e delibere di giunta), ma anche in giornate ed orari che impediscono nei fatti "un confronto su problematiche che riguardano lo sviluppo del paese, le tematiche culturali, economiche, sociali e ambientali, con il materiale che viene consegnato ai consiglieri solo 24 ore prima".

Inoltre, "abbiamo tuttavia cercato di verificare tutte quelle spese apportate al bilancio comunale che si configurano come una vera e proprio nuovo bilancio dopo quello approvato lo scorso 30 aprile. Alle nostre richieste il sindaco invece di risposte dettagliate e precise, ha sempre risposto in modo approssimato, vago e, talvolta, imbarazzante".

Le due consigliere, preoccupate in particolare di come il denaro pubblico venga impiegato, imputano al sindaco di raccontare sui social una situazione idilliaca, di partecipazione e trasparenza inesistente. E aggiungono: "Le determine pubblicate all’albo pretorio non sono mai chiare rispetto alla decisione precisa degli importi assegnati; le risposte alle nostre interrogazioni sono totalmente incomplete; alcuni uffici vanno avanti con incarichi professionali esterni e si procede con progetti faraonici di cui i cittadini non sono per niente a conoscenza. Da mesi chiediamo – precisano poi Quadrelli e Nuti – dello spostamento (voluto dal sindaco) della sede municipale da via Castellucci a via Zannetti. Vorremmo un’analisi rispetto ai costi, un esame degli spazi utilizzabili e la visione di modifica del progetto di ristrutturazione del Municipio".

Ma le critiche si allungano. "Abbiamo rilevato una perdita di 105.000 euro dalla produzione e vendita di energia prodotta dall’impianto fotovoltaico di Arpineto Costa. Tale perdita, che ci pare molto consistente – concludono – è stata giustificata dalla sindaca come una mancanza dovuta alle piogge".

Insomma, la ritrovata unità del paese che l’amministrazione comunale, dopo anni di liti e scontri a tutti i livelli, era riuscita a concretizzare e a vantare, sembra già, ad oltre due anni dall’insediamento, un lontano ricordo.