Galeata, i fratelli Zampighi riaprono il circolo Arci

Riapre i battenti oggi il Circolo Arci di Galeata. Sono infatti appena terminati i lavori di restyling del noto e storico locale di via IV Novembre che prende il nome di ’Ohbà’, un bar serale e spazio culturale aperto alla comunità, nato dal desiderio di ridare vita a un luogo storico.

A gestirlo saranno i fratelli Maurice e Martin, 24 e 22 anni, figli dello scomparso dottor Maurizio Zampighi, apprezzato ed amato medico di famiglia e nipoti del noto tenore forlivese Carlo al quale è stato intitolato il Teatro Comunale. "Ohbà è un nome che unisce ironia e radici – dicono i due fratelli - come a ricordare che ogni rinascita ha sempre qualcosa di giocoso e profondo allo stesso tempo. Per noi – aggiungono – questo progetto è prima di tutto un gesto affettivo. È un modo per restituire al paese qualcosa di bello, creare un luogo dove le persone possano ritrovarsi, conoscersi, fare cultura insieme.

’Ohbà’ nasce come circolo culturale e sociale, aperto a tutti: un luogo che mescola arte, musica, eventi, convivialità e territorio. L’obiettivo è farne un punto d’incontro vivo, dove le energie dei giovani possano incontrare la memoria del luogo, dove si possa sperimentare e condividere". Nella visione dei fratelli Zampighi, infatti, il circolo non è solo un bar o uno spazio ricreativo: è un piccolo laboratorio di comunità, un luogo di connessioni, idee e collaborazioni con le realtà locali. "Nostro padre – dice Martin – è stato una presenza fondamentale nella vita del paese. Questo luogo vuole essere anche un omaggio al suo modo di essere vicino alle persone".

Il locale sarà inaugurato alle 17,30 con un buffet e la partecipazione di amici, cittadini e istituzioni.

Oscar Bandini