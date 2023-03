Galeata, il centrodestra si schiera per Pondini

I partiti del centrodestra di Galeata annunciano il loro appoggio alla ‘Lista civica per Francesca Pondini Sindaco’. Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, che hanno sempre avuto seguito a Galeata (in particolare nei risultati locali delle competizioni elettorali nazionali ed europee) dichiarano, infatti, di riconoscersi nelle linee programmatiche che sono state espresse dalla lista civica, oltre che dal percorso intrapreso dalla candidata sindaca Francesca Pondini. Da qui la scelta di annunciare ufficialmente il loro sostegno esterno.

"Siamo sicuri che questa lista civica, animata da persone che hanno a cuore il futuro di Galeata, sia l’alternativa a candidati dichiaratamente di sinistra, come ad esempio è Giorgio Ferretti, che nella sua prima intervista si è affrettato a definirsi con orgoglio di sinistra, ponendosi così in perfetta continuità con il sindaco uscente Elisa Deo, che si era schierata alle primarie del Pd nel comitato perdente di Stefano Bonaccini; e poi anche come l’altra candidata Sara Quadrelli, esponente del Partito Democratico".

L’appoggio alla candidata sindaca Francesca Pondini risulta essere, quindi, molto netto. "Siamo sicuri che Francesca Pondini, madre di due figli e molto impegnata nel sociale e nel volontariato, e i componenti della lista civica – precisa la nota – potranno riportare la necessaria armonia a Galeata, dopo anni in cui il clima è stato esacerbato da contrasti e personalismi esasperati che hanno contraddistinto, avvelenandolo, il dialogo tra i cittadini e l’istituzione comunale".

Secondo alcune fonti, sebbene ancora non siano stati ufficializzati i nomi, la lista della Pondini sarebbe già pronta e conterebbe candidati rappresentativi anche delle frazioni di Pianetto, San Zeno e a breve dovrebbe essere presentata ai dittadini. "Il gruppo civico – prosegue la nota – sta già lavorando per far ritornare la necessaria armonia nel paese coinvolgendo le migliori figure per amministrare questo Comune dalle grandi potenzialità. Un Comune che, più di altri, necessità di un ritorno a relazioni più distese e armoniche. Noi daremo il nostro convinto supporto esterno – concludono i partiti di centrodestra – mettendo a disposizione dell’azione amministrativa del futuro sindaco Pondini il contributo che i nostri rappresentanti al Governo, in Parlamento e in Regione potranno dare per lo sviluppo di Galeata".

