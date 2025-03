Galeata, il sindaco: "Ecco spese e progetti"

Non si è fatta attendere la risposta della maggioranza che guida l’amministrazione comunale di Galeata, accusata dalla minoranza di Galeata Futura di aver aumentato l’Irpef, di mancanza di visione strategica e progettualità e di sperpero di risorse. Una accusa forte alla quale il sindaco Francesca Pondini risponde numeri alla mano.

"I 188.000 euro spesi per la cultura comprendono una serie di convenzioni con associazioni del territorio (Biblioteche, Museo, Pro loco di Galeata e San Zeno, Teodorico, Teatro, Banda, Scuola di musica, Alpini, Spazio Arte, Arteria Artusi Jazz, Concerto Sant’Ellero, Città di Ebla, Sbandieratori, Tempi di Recupero, Osservo, Osservatorio Paesaggio, Dire e Fare), nonché il contributo per la scuola, per un totale di circa 78.348 euro".

Sono stati inoltre "stanziati i seguenti importi: associazioni sportive (26.500 euro); turismo e promozione (7.203); Tour de France (6.096); gemellaggio con Bevagna (1.932); spettacoli Mevaniola (5.280); mostra Bevagna (5.436); commemorazioni (2.652); spettacolo contro la violenza sulle donne (1.000); materiale tipografico e cartelli (4.197); progetti scolastici (3.520 euro); corsi di aggiornamento (74); festività natalizie (23.179 di cui 12.000 euro con contributo della Camera di Commercio); scavi archeologici (10.700); incarichi progettazione, digitalizzazione e aree archeologiche (6.801); quote associative (3.916 euro) oltre ad Irpef e Irap. "Il totale della spesa ammonta a 188.000, pari al 7% della spesa corrente, a fronte di entrate di circa 46,268 euro – precisa il sindaco – finanziate da contributi provenienti da enti sovracomunali".

Pondini ribatte anche all’accusa di aver aumentato l’Irpef e di spendere troppo in progetti che non si concretizzano. "L’aumento non colpisce i redditi bassi (esenti) e medi, l’ aumento incide nel secondo scaglione (28.001 a 50.000) di 0,1%, mentre i redditi superiori ai 50.001 euro avranno un incremento di 0,3 %. Per quanto riguarda i progetti, voglio precisare che senza progettualità non è possibile partecipare a bandi pubblici. Grazie a un progetto già preparato dall’amministrazione precedente, ad esempio, siamo riusciti a ottenere un contributo di 200.000 euro per la sua realizzazione. Per realizzare qualsiasi iniziativa è spesso necessario predisporre in anticipo progetti definitivi, in quanto i tempi per presentare domanda di partecipazione ai bandi a fondo perduto sono molto ristretti, rendendo praticamente impossibile elaborare un progetto esecutivo all’interno di quella finestra temporale".

Poi una stoccata finale: "Per chi non avesse dimestichezza con il funzionamento della macchina amministrativa, quanto sopra serve per evitare errori di valutazione e per una corretta comprensione dei meccanismi necessari per ottenere finanziamenti e gestire efficacemente le risorse pubbliche".