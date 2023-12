Galeata in festa per la nuova via IV Novembre

Il centro storico di Galeata si è animato giovedì scorso con l’inaugurazione della via IV Novembre tirata a lucido dopo i lavori di riqualificazione, durati tre mesi, su progetto dell’architetto Paolo Prati ed eseguiti dalle ditte Zambelli, Ppg ed Edil Cappelli. Una bella festa che ha visto la presenza oltre al sindaco Francesca Pondini, della vice presidente della Regione Emilia Romagna Irene Priolo, dei sindaci di Civitella Claudio Milandri, di Santa Sofia Daniele Valbonesi, degli assessori e consiglieri di maggioranza e di minoranza del Comune, delle associazioni, dei gestori delle attività commerciali ed esponenti delle istituzioni come l’onorevole Jacopo Marrone o della politica come Luca Bartolini di Fratelli d’Italia e Massimo Venturi di Forza Italia.

"Oggi è un giorno importante per il nostro paese – ha detto il sindaco Pondini – perché restituiamo nei tempi previsti una delle due vie medievali che da sempre caratterizzano Galeata dove sono presenti i segni più significativi della nostra storia millenaria, ma anche le più antiche ed affermate attività commerciali. Questo progetto iniziato dall’amministrazione precedente con 350mila euro siamo riusciti a completarlo grazie ai 200mila euro che la Regione ci ha messo a disposizione attraverso la LR 41. Tutta la via è tornata a nuova vita e contiamo che l’operazione si trasformi in un valore aggiunto anche con nuovi progetti strutturali che abbiamo in cantiere come la trasformazione dell’ex caserma dei carabinieri in ostellostudentato ed anche in uno dei luoghi ideali per lo svolgimento di feste ed eventi". A dar man forte al sindaco le parole della vice presidente della Regione Priolo che, parafrasando Italo Calvino, ha definito questo intervento "un bell’esempio di come sia necessario puntare su borghi animati e vivi grazie alle attività commerciali. Galeata sta puntando alla valorizzazione del ‘capitale umano’ ed è proprio per questo abbiamo finanziato questo progetto". Il cerimoniale è proseguito con la consegna delle targhe alle attività commerciali che hanno collaborato nei tre mesi del cantiere nonostante il calo del fatturato. Nell’ordine sono stati premiati il Conad Valentini (presente dal 1958), Olivia di ‘Albero Io’ (2018); Macelleria Martini (2018); E Bar de Borg (2009); Farmacia Chiadini (1908); Panificio pasticceria Fantini (1983); Gioielleria Venturi (1893); Tabaccheria Naldini (1966); Silvia Gensini Merceria (1986); Anna Maria Beoni frutta e verdura (1989); B&B Corte Isabella (2018) e Forno Samorani (1829). La banda Comunale Alberto Albertini diretta dal maestro Massimo Bertaccini ha rallegrato il pomeriggio, che si è concluso con il taglio del nastro e la merenda offerta dalla Pro loco e dalle attività commerciali tra gli applausi dei presenti.

Oscar Bandini