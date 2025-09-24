Galeata, in partenza la pulizia delle caditoie

Al via lunedì a Galeata i lavori di pulizia e manutenzione dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche stradali (caditoie, bocche di lupo e griglie) la cui gestione da quest’anno è in capo a Hera. Le attività riguardano le reti delle fogne bianche di proprietà del Comune, della lunghezza complessiva di quasi 6 chilometri e in particolare la pulizia delle quasi 670 caditoie, oltre a 22 scarichi fognari.

"Il passaggio di consegne a Hera, deliberato da Atersir (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti) prevede la pulizia dei pozzetti, delle reti e delle caditoie stradali e le attività di pronto intervento sulle reti, mentre restano in capo ai Comuni tutti gli interventi di potenziamento della rete e la relativa realizzazione di nuove condotte – precisa il sindaco Francesca Pondini –. Questa collaborazione, avviata a partire dal dettagliato lavoro di ricognizione e censimento dei sistemi delle reti e impianti delle acque meteoriche realizzato da Unica Reti, consentirà quindi di rispondere in modo più efficace agli effetti delle precipitazioni straordinarie e degli eventi meteo climatici estremi sempre più frequenti sul territorio".

Per segnalare guasti: numero verde Hera 800 713 900 per acqua, fognature e depurazione, sempre attivo.

o. b.