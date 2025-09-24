Taser, dibattito tra utilità e limiti

Massimo Pandolfi
Taser, dibattito tra utilità e limiti
Forlì
CronacaGaleata, in partenza la pulizia delle caditoie
24 set 2025
OSCAR BANDINI
Cronaca
Galeata, in partenza la pulizia delle caditoie

Si comincia lunedì, l’intervento riguarderà 22 scarichi fognari.

Un addetto si occupa della pulizia di un tombino. Il lavoro spetterà ad Hera che si occuperà di caditoie, bocche di lupo e griglie

Al via lunedì a Galeata i lavori di pulizia e manutenzione dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche stradali (caditoie, bocche di lupo e griglie) la cui gestione da quest’anno è in capo a Hera. Le attività riguardano le reti delle fogne bianche di proprietà del Comune, della lunghezza complessiva di quasi 6 chilometri e in particolare la pulizia delle quasi 670 caditoie, oltre a 22 scarichi fognari.

"Il passaggio di consegne a Hera, deliberato da Atersir (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti) prevede la pulizia dei pozzetti, delle reti e delle caditoie stradali e le attività di pronto intervento sulle reti, mentre restano in capo ai Comuni tutti gli interventi di potenziamento della rete e la relativa realizzazione di nuove condotte – precisa il sindaco Francesca Pondini –. Questa collaborazione, avviata a partire dal dettagliato lavoro di ricognizione e censimento dei sistemi delle reti e impianti delle acque meteoriche realizzato da Unica Reti, consentirà quindi di rispondere in modo più efficace agli effetti delle precipitazioni straordinarie e degli eventi meteo climatici estremi sempre più frequenti sul territorio".

Per segnalare guasti: numero verde Hera 800 713 900 per acqua, fognature e depurazione, sempre attivo.

o. b.

