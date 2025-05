Galeata, lavori allo stadio: candidato il progetto

L’amministrazione comunale di Galeata candida il progetto per lavori di rigenerazione ed adeguamento normativo dello stadio comunale di via Castellucci sul bando della presidenza del Consiglio dei Ministri ‘Sport e periferie 2025’. Il progetto, curato dall’Ufficio tecnico comunale, ha un importo di 1.100.0000 euro di cui 110 mila euro come compartecipazione del Comune di Galeata.

Attualmente l’impianto sportivo è utilizzato dalla associazione sportiva dilettantistica ‘Santa Sofia’ con sede legale in Santa Sofia, che gestisce sia l’impianto oggetto di intervento, che quello ubicato nel comune di Santa Sofia, nell’ambito di un progetto intercomunale rivolto ai giovani che praticano l’attività sportiva all’interno dei due comuni. Da parte sua anche il Comune di Santa Sofia parteciperà alla candidatura dell’impianto di Galeata in quanto Comune limitrofo e che condivide l’interesse per la promozione sportiva che viene svolta all’interno degli impianti dei due comuni, designando Galeata quale comune capofila per la realizzazione dell’intervento.

"I lavori consistono nell’adeguamento normativo della tribuna dello stadio, nella realizzazione di nuovi spogliatoi sotto la tribuna nei locali attualmente utilizzati come magazzino completi di riscaldamento e pompa di calore – specifica la nota progettuale – nella realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico con accumulo, nel relamping dell’illuminazione del campo da calcio a 11 tramite posa di nuovi fari a led, nella esecuzione di impianto per acqua calda con pannelli solari termici, nella copertura del capo da calcio a 5 esistente sul lato nord dell’impianto con contestuale sostituzione del manto da gioco da realizzare in erba sintetica, nonché nella realizzazione di un campo da padel".

Progetto che non prevede più la pista di atletica come, invece, quello della precedente amministrazione. "La riqualificazione del campo sportivo, con nuovi spazi come il padel e la messa in sicurezza delle tribune – precisa il sindaco Francesca Pondini – rappresenta un passo concreto verso un paese attento ai bisogni dei giovani e dei bambini. Restituire alla comunità uno spazio moderno, sicuro e accessibile anche durante l’inverno significa promuovere non solo lo sport, ma anche l’inclusione, l’educazione e la socialità, offrendo nuove opportunità a tutti. Questo intervento si inserisce in una visione più ampia, che mette al centro il benessere delle persone e la qualità della vita. Investire nello sport significa investire nel futuro. Abbiamo potuto partecipare al bando anche grazie al supporto del Comune di Santa Sofia – conclude –, che ha creduto nel progetto e lo ha sostenuto a beneficio dell’intera comunità".

Oscar Bandini