Galeata, l’ultimo atto della giunta di Elisa Deo

L’ultimo atto dell’amministrazione di Galeata a guida Elisa Deo – con il vicesindaco Cristiano Zambelli e l’assessore ai lavori pubblici e urbanistica Potito Scalzulli – è l’approvazione del bilancio di previsione 2023-25 e del piano triennale delle opere pubbliche. "Forse il più importante per me – scrive la Deo – perché ha anche un valore simbolico, essendo l’ultimo dei tre mandati da sindaco che mi hanno vista orgogliosamente alla guida del mio Comune. Un bilancio solido in egregie condizioni che guarda al futuro, con attenzione a sostenibilità economica e ambientale, all’equità sociale e alla continuità, nonostante gli aumenti a causa del caro vita e dell’inflazione".

In concreto non sono stati previsti aumenti dei tributi e della tassazione locale con voci invariate rispetto agli anni precedenti. "Sono invece stati implementati e migliorati i servizi ai cittadini, con un occhio attento al mantenimento dell’equità sociale attraverso contributi dedicati e bandi di assegnazione risorse. Potenziati anche i servizi alla persona, alla scuola, ai giovani e all’area anziani attraverso azioni specifiche per settore". Per quanto riguarda le opere pubbliche troviamo: il secondo stralcio della messa in sicurezza di via Madonna dell’Umiltà (480.000 euro); l’adeguamento sismico e riqualificazione energetica della sede Municipale in tre stralci (1.000.000); adeguamento sismico della palestra comunale (600.000); costruzione blocco loculi cimiteriali Galeata e San Zeno (300.000); risanamento strade comunali e abbattimento barriere architettoniche dei marciapiedi (300.000); completamento stadio comunale con pista da atletica (1.500.000); restauro chiesa Madonna dell’Umiltà (160.000); riqualificazione di Piazza Gramsci (500.000); adeguamento servizi informatici della PA (85.000); riqualificazione energetica del teatro e sede polivalente (120.000) e progettazione per interventi su scuole, sistema di videosorveglianza, comunità energetica (10.000). Una pianificazione di lavori corposa da oltre 5 milioni di euro.

"Dal 2009 infatti sono stati riqualificati e adeguati sia dal punto di vista sismico che energetico tanti edifici – aggiunge la Deo – con particolare menzione a tutti quelli che ospitano le scuole di ogni ordine e grado. Siamo riusciti a mettere in campo azioni concrete che ci hanno permesso di cambiare il volto del nostro paese e proiettarlo nel futuro. Un paese, che pur pagando lo scotto di essere marginale e territorialmente svantaggiato, è riuscito a cogliere le sfide di questi tempi difficili riuscendo a governarle nel migliore dei modi, tanto da essere presi ad esempio – conclude – come uno dei comuni più virtuosi della nostra provincia".

Oscar Bandini